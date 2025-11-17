Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde şampiyon oldu

Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde şampiyon oldu

17.11.2025 09:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde şampiyon oldu

Torino'daki finalde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 2-0 mağlup eden Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde üst üste ikinci kez kupaya uzanarak sezonu zirvede kapattı.

ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Jannik Sinner şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan tekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen dünya 2 numarası Sinner, üst üste ikinci kez ATP Finalleri şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan tenisçi Sinner, maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Biz bireysel sporcularız ama takımım olmadan başarılı olmam imkansız. Son birkaç ayın yoğun temposundan sonra yıl sonunda bu kupayı kaldırmak çok güzel, bundan daha iyi bir son olamazdı" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Carlos Alcaraz #ATP #jannik sinner

İlgili Haberler

ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı
ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu
Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi.
Finalde Jannik Sinner'e şans tanımadı: ABD Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
Finalde Jannik Sinner'e şans tanımadı: ABD Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz! Amerika Açık finalinde Carlos Alcaraz, Jannik Sinner'ı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.