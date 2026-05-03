Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk!

3.05.2026 20:43:00
İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Alman raket Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan isim oldu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İtalyan Jannik Sinner kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sinner ile dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev karşılaştı.

SINNER TARİHE GEÇTİ

Sinner, 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Sinner, üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sinner, Roma Açık'ı da kazanması halinde takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan tarihteki ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce Novak Djokovic başarmıştı.

