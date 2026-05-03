Mainz, St. Pauli'yi ateş hattına attı!

3.05.2026 20:03:00
Mainz 05, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Mainz'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Phillip Tietz ve 40. dakikada Philipp Mwene kaydetti. St. Pauli'nin tek golünü 87. dakikada Abdoulie Ceesay attı.

ST. PAULİ'NİN KADERİ BELLİ OLACAK

Bu sonucun ardından Mainz, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. 26 puanda kalan St. Pauli, ligin kalan haftalarında alınacak sonuçlara göre küme düşecek veya play-out oynayacak.

Mainz, ligin gelecek haftasında sahasında Union Berlin'i konuk edecek. St. Pauli, Leipzig deplasmanına gidecek.

İngiltere'deki dev maçta kazanan Manchester United! 10 yıl sonra bir ilk... Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Futbol sahasında çirkin görüntüler: Hakemin yüzünü yumruklayan futbolcu gözaltına alındı! TFF 2. Amatör Lig B Grubu’nda Keşan ilçesinde Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı. Hakem maçı tatil ederken, futbolcu B.Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Bahattin Sofuoğlu Macaristan'da kariyer derecesini yaptı! Milli motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağındaki son yarışı 13. sırada tamamladı.