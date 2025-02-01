Jasikevicius: 'Bu akışı devam ettirmemiz gerekiyor'

THY Euroleague'in 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius: 'Bu akışı devam ettirmemiz gerekiyor'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:30

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden Jasikevicius, "Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, "Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor" diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.


Etiketler: #Sarunas Jasikevicius #fenerbahçe beko #Virtus Segafredo Bologna

İlgili Haberler

Sarunas Jasikevicius'tan dikkat çeken sözler: 'Galatasaray maçı mı sandınız'

Sarunas Jasikevicius'tan dikkat çeken sözler: 'Galatasaray maçı mı sandınız'
Sarunas Jasikevicius: 'Ceza ödemek istemiyorum'

Sarunas Jasikevicius: 'Ceza ödemek istemiyorum'
Sarunas Jasikevicius: Yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz

Sarunas Jasikevicius: Yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler