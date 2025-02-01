Jasikevicius: 'Bu akışı devam ettirmemiz gerekiyor'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:30

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden Jasikevicius, "Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, "Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor" diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.