Sarunas Jasikevicius'tan dikkat çeken sözler: 'Galatasaray maçı mı sandınız'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Olympiakos maçında oyuncularına söylediği sözler dikkat çekti.

Sarunas Jasikevicius'tan dikkat çeken sözler: 'Galatasaray maçı mı sandınız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:49

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 87-77 yendiği maçın ikinci periyodunda başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyuncularına söylediği sözler gündem oldu.

"GALATASARAY MAÇI MI SANDINIZ"

Fenerbahçe maçta 32-30 öndeyken alınan molada oyuncularına sert uyarılarda bulunan Sarunas, "Bu maçı Galatasaray maçı mı sandınız! Sizinle dans ediyorlar. Çok iyi şutörleri var" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekerken, maçın kazanılmasıyla birlikte Sarunas Jasikevicius taraftarların büyük ilgisini gördü.


Etiketler: #Sarunas Jasikevicius #fenerbahçe beko #fenerbahçe #Olympiakos

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