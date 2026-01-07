Jayden Oosterwolde'ye Serie A'dan dev talip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde'ye İtalya Serie A devi Roma'nın talip olduğu ve kulüpler arasında ilk temasların kurulduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiliz kulüplerinin ilgi duyduğu Oosterwolde'ye Serie A'dan da talip çıktığı ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Roma, Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor.

OOSTERWOLDE TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde, kulüpler arasında temasların kurulduğu ve oyuncunun İtalya'ya dönmeye açık olduğunu belirtildi. Oosterwolde, 2022-2023 sezonunda bir başka İtalyan temsilcisi Parma'da forma giymişti.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 26 maçta 2 bin 269 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

