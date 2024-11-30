Jayson Tatum yıldızlaştı: NBA'de Boston Celtics seriyi 7 maça çıkardı!
NBA'de Chicago Bulls'u deplasmanda 138-129 mağlup eden Boston Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
NBA'de 8 maç oynandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.
Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.
Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.
GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 36 SAYI
Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-93 yendi.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı atarken Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 20 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 120-109
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 100-123
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 93-92
Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 106-130
Miami Heat-Toronto Raptors: 121-111
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 115-106
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