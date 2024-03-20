JDA Bourgogne Dijon - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:23
JDA Bourgogne Dijon - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle karşılaşacak.

DİJON - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

DİJON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Grupta iki takımın da çeyrek finale çıkma şansı bulunmazken, Galatasaray Ekmas 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. JDA Bourgogne Dijon ise bir galibiyet ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçı, Fransa temsilcisi 96-93'lük skorla kazanmıştı.

Grupta geçen haftaki maçların ardından Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.


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