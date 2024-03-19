Galatasaray'da Dursun Özbek'ten yabancı hakem açıklaması!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:18

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:18

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yabancı hakem için gelen soruya da cevap verdi.

Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

"Olayları yabancı hakem seviyesine indirmek son derece yanlış. Biz buraya nasıl geldik diyorum! Bu seviyeye nasıl geldik? Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Yabancı hakem gereklidir, değildir, bu ayrı bir tartışma. Herkes söylediğinin sorumluluğunu almak zorundadır. Öz eleştiri yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Geçmişte söylenenlerin yokmuş gibi davranılmasını yanlış buluyorum. Hata nerede yaptık bunu tespit edelim. Bütün futbol camiası için söylüyorum. Artık sözün bittiği yere geldik. Herkes haddini bilerek konuşsun artık. Yangının üzerine benzin dökmeye gerek yok artık. Buradan tavsiyem, bunu söndürmemiz lazım. Bunu söndürmek için de herkesin, TFF, PFDK, yöneticilerin, sporcuların üzerine büyük görev düşüyor. Kimse bu görevden kaçamaz. Herkes bu sorumluluğu almak zorunda."