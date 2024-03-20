Yönetim harekete geçti: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalama konusunda görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:08
Yönetim harekete geçti: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi!
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İç transferde atağa kalkan Galatasaray'ın sıradaki hedefi Abdülkerim Bardakcı olduğu ileri sürüldü.

Yabancı futbolculardan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile yerlilerden Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.

MAAŞINDA ARTIŞA GİDİLECEK

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı.

Başarılı stoper an itibarıyla sarı-kırmızılılardan yıllık 19.5 milyon TL maaş alıyor.

Yeni kontratla birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın ücretinde ciddi bir artışa gidilmesi bekleniyor.

BU SEZON 36 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon toplam 36 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 2873 dakika süre aldı ve 6 da gol katkısı verdi.

Abdülkerim Bardakcı önceki sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro karşılığında transfer edilmiş ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


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