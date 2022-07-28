Jeremain Lens, 3. Lig'e gitti
Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig ekiplerinden FV Versailles'e transfer oldu.
Beşiktaş'tan ayrılan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu.
Fransa 3. Lig takımlarından Versailles, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lens ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, 2017 yazında ise bonservisi ile Sunderland'den Beşiktaş'a transfer oldu.
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