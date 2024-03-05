Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı: 'Kontratımın son senesinde...'

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Jeremain Lens, siyah beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu. Lens, "Beşiktaş'taki son yılımda kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:16
Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı: 'Kontratımın son senesinde...'
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Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile 4 yıllık kontrat imzalayan Hollandalı oyuncunun, son senesinde ileriyle dönük planlar yaptığını ve Beşiktaş'ta iyi kontrat aldığı için son sene kendini saldığını söyledi.

"110 KİLOYA KADAR ÇIKTIM"

Jeremain Lens, Hollanda'da yayın hayatını sürdüren Voetbal NL'ye konuştu.

Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesinin 2. yılından sonra kadroda düşünülmediğini söyleyen Lens, "Sadece karşı tarafı suçlayan bir insan değilim. Performansımın çok iyi olmadığının farkındaydım. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kontratımı seçtim" dedi.

36 yaşındaki oyuncu bazen kendisine zorbalık uygulandığını söyledi.

"33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Corona döneminde futbol sonrasını düşünmeye başladım ve kendime finansal bir plan çizdim. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım."

32 GOLE ETKİ ETTİ

Beşiktaş'ta 5 sezon geçiren Jeremain Lens, siyah beyazlılarda 102 maçta 12 gol atarken, 20 asist yaptı.

Futbol hayatına devam eden Lens, Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles'de forma giyiyor.


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