Jese Rodriguez, Ankaragücü’nde
Süper Lig'in yeni takımı Ankaragücü, kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerin formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Ankaragücü transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara ekibi sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Jese Rodriguez’i transfer ettiğini duyurdu. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa’ya bekliyorum” sözlerine yer verildi.
REAL MADRID VE PSG FORMALARI GİYDİ
2013-2016 yılları arası Real Madrid forması giyen Rodriguez, kupalarla geçen sezonların ardından Ağustos 2016’da Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e transfer oldu. İspanyol oyuncu, daha sonra Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting Lizbon formaları giydi. 2021-2022 sezonunu İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas’ta geçiren Jese Rodrigues, 40 maça çıkarken 11 gole imza attı.
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