Neymar'lı Al Hilal uzatmalarda yıkıldı
Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Navbahor Namanga ile 1-1 berabere kaldı.
Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. hafta mücadelesinde Jorge Jesuslu Al Hilal, Samvel Babayan'ın yönettiği Navbahor Namanga ile karşılaştı. King Fahd International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
52. dakikada Toma Tabatadze'nin ayağından gelen golle öne geçen Namanga, 90+10'da Al Bulayhi'nin attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.
YILDIZLAR GALİBİYETİ GETİREMEDİ
Al Hilal'de Neymar, Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Ruben Neves gibi yıldızlar 90 dakika forma giysede takımları adına galibiyeti getiremedi.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda Asya Şampiyonlar Lig'i gruplarına 1 puanla başladı.
Al Hilal, grubun ikinci maçında deplasmanda Nassaji Maz ile karşılaşacak. Navbahor Namanga'n sahasında Mumbai'yi ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- 2028’de de yok!
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- 'Kısıtlama' sinyali verdi! Kartlarda dikkat çeken artış
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!