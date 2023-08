Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı

PSG'de Neymar dönemi sona erdi.

Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar'ı transfer etti.

Al Hilal, Neymar için PSG'ye 90 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Brezilyalı yıldız, Arabistan ekibinden yıllık 150 milyon Euro maaş alacak.

Al Hilal'in bu transfer için kasasından net 220 milyon Euro çıkacak. Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde cebine koyacağı rakamın bonuslarla birlikte 300-400 milyon Euro'yu bulacağı iddia ediliyor.

Brezilyalı yıldız Futbol tarihinde bonservisine 400 milyon Euro ödenen ilk oyuncu oldu.

Daha önce Barcelona'ya 88 milyon Euro'ya transfer olan Neymar, Barça'dan PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer halen tüm zamanların rekoru konumunda yer alıyor.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ??”@neymarjr #AlHilal

