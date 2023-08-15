Al Hilal, Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Al Hilal, Neymar'ı transfer ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan ekibi, yıldız oyuncu için 90 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
PSG'de Neymar dönemi sona erdi.
Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar'ı transfer etti.
150 MİLYON EURO MAAŞ
Al Hilal, Neymar için PSG'ye 90 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Brezilyalı yıldız, Arabistan ekibinden yıllık 150 milyon Euro maaş alacak.
Al Hilal'in bu transfer için kasasından net 220 milyon Euro çıkacak. Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde cebine koyacağı rakamın bonuslarla birlikte 300-400 milyon Euro'yu bulacağı iddia ediliyor.
TARİHE GEÇTİ
Brezilyalı yıldız Futbol tarihinde bonservisine 400 milyon Euro ödenen ilk oyuncu oldu.
Daha önce Barcelona'ya 88 milyon Euro'ya transfer olan Neymar, Barça'dan PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer halen tüm zamanların rekoru konumunda yer alıyor.
Brezilyalının Al Hilal'e transferi ile birlikte Neymar, bonservisine toplamda 400 milyon Euro ödenen ilk oyuncu oldu.
“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ??”@neymarjr #AlHilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023
pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ
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