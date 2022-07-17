Jesus, Kim’in ayrılığı sonrası Fenerbahçe yönetimine istediği isimleri sundu

17 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Sarı-Lacivertlilerin yöneldiği ilk isim G.Saray ve Trabzonspor’un da talip olduğu Jason Denayer’di. Ancak yönetim, bonservisi elinde olan Belçikalı futbolcunun istediği yıllık ücreti ve imza parasını fazla buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper takviyesi için 3 isim belirleyip başkan Ali Koç’a sundu. Listenin ilk sırasında Brezilya kulübü Bragantino’nun 26 yaşındaki oyuncusu Leo Ortiz geliyor. Arsenal’den 28 yaşındaki Pablo Mari düşünülen bir diğer futbolcu. 25 yaşındaki Fluminense’den Nino, Jesus’un stoper adayları arasında. Portekizli teknik adam, bu 3 oyuncuya öncelik verilmesini istedi. Eğer bu oyuncuların transferi konusunda bir sonuç alınamazsa F.Bahçe başka alternatiflere yönelecek.

PEDRO’DA SONA DOĞRU

F.Bahçe, uzun süredir G.Saray’ın ilgilendiği Joao Pedro’nun transferinde sona yaklaştı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun iki menajeri dün gece İstanbul’a geldi. Sarı-Lacivertli yöneticiler bugün 30 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşecek. F.Bahçe, bonservis konusunda Pedro’nun kulübü Cagliari ile anlaşma sağladı. Bu rakamın 6 milyon Avro seviyesinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, oyuncu cephesiyle de uzlaşırsa Pedro’nun birkaç gün içinde İstanbul’da olması planlanıyor.

ELMAS’TAN PİYANGO

F.Bahçe’nin 16 milyon Avro bonservisle Napoli’ye sattığı Eljif Elmas’la İtalyan devi Milan ilgileniyor. Milan’ın, 22 yaşındaki oyuncu için 35 milyon Avro bonservis ödemeye razı olduğu belirtiliyor. Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse F.Bahçe, Napoli ile yaptığı anlaşma gereği en az 1.5 milyon Avro daha kazanacak.

TİSSERAND’A TEKLİF

Sarı-Lacivertlilerin kadroda düşünmediği Tisserand’ı Udinese istiyor. İtalyan kulübünün, F.Bahçe’ye 3 milyon Avro seviyesinde bir teklif sunacağı öğrenildi. UEFA kadrosuna adı yazılmayan Kongolu stoperin F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

‘SABIRSIZLANIYORUM’



F.Bahçe’nin Watford’dan transfer ettiği Joshua King, “Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. 30 yaşındaki forvet, dünkü antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. 30 yaşındayım ve bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. Keşke daha önce gelebilseydim F.Bahçe’ye ama süreç böyle gelişti. Amacım taraftarları mutlu etmek. Başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

