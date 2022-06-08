Jesus’un isteğiyle Fenerbahçe’nin kupaları duvarlara asılacak
Fenerbahçeli teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularla yakından ilgilenmeye başladı. Oyuncular hakkında tüm ayrıntıları talep eden Jesus, motivasyon sağlaması içib Fenerbahçe'nin kazandığı kupaları Samandıra tesislerinde sergilenmesini yönetimden istedi.
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi. Portekizlinin futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi. Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus’un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor. Fenerbahçe, 13 Haziran’da Samandıra’da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası’na gidecek Sarı-Lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.
VINICIUS’U İSTEDİ
Jesus, forvete eski öğrencisi Carlos Vinicius’u talep etti. Tecrübeli hocanın daha önce Benfica’da çalıştığı 1.90’lık forvet, 2019-20 sezonunda Portekiz Ligi’nde gol kralı olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık forma giydiği PSV’de 6 gol, 6 asistlik istatistiğe imza attı. Vinicius, kariyerinde Tottenham, PSV, Napoli ve Monaco gibi önemli takımlarda oynadı. Berke Özer ile yolların ayrılmasının ardından Altay Bayındır’la rekabete girecek kaleci arayışları sürüyor. Yönetim ve Jesus, yerli bir ismi kadroya katmak istiyor. Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran için girişimlere başlayan F.Bahçe, maliyeti uygun olursa Göztepeli İrfan Can Eğribayat’ı da kadrosuna katabilir.
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