Jesus'un takımından Neymar'a dev teklif

Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 13.08.2023 - 10:47

Transfere büyük paralar harcayan Suudi Arabistan'da Al Hilal kulübünün son hamlesi PSG'nin süper yıldızı Neymar oldu.

Fransız basını, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in PSG'ye Neymar için çok büyük bir teklif yaptığını yazdı. PSG ve Neymar cephelerinin rakamın büyüklüğü nedeniyle transfere olumlu baktığı ifade edilirken anlaşmanın tamamlanmasına az bir süre kaldığını manşetlere taşındı.

PSG taraftarının geçen sezon büyük protestolarına maruz kalan Neymar'ın son anda herhangi bir aksilik olmazsa Al Hilal'e imza atabileceği ifade edildi.

BARCELONA'YI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeniden Barcelona'ya dönmek konusunda isteği olduğunu ifade etmişti.

Avrupa'da 1 yıl kaldıktan sonra Suudi Arabistan veya MLS'e gitmek istediği bilinen Neymar'ın Al Hilal'ın teklifi sonrası kararını değiştirebileceği ifade edildi.

31 yaşındaki Neymar, 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuştu. Neymar transferi halen bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak birinci sırada bulunuyor.