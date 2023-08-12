PSG'den Neymar ve Mbappe kararı: Kadroya alınmadılar!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ı oynanacak Lorient karşılaşması maç kadrosuna dahil etmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 13:04
PSG'den Neymar ve Mbappe kararı: Kadroya alınmadılar!
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Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1 ilk hafta karşılaşmasında Lorient ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

MBAPPE VE NEYMAR YER ALMIYOR

PSG şok bir kararla adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ve son günlerde takımdan ayrılma iddiaları oldukça artan Neymar'ı, Lorient maçı kadrosuna dahil etmedi. 

 


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