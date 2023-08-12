PSG'den Neymar ve Mbappe kararı: Kadroya alınmadılar!
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ı oynanacak Lorient karşılaşması maç kadrosuna dahil etmedi.
Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1 ilk hafta karşılaşmasında Lorient ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
MBAPPE VE NEYMAR YER ALMIYOR
PSG şok bir kararla adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ve son günlerde takımdan ayrılma iddiaları oldukça artan Neymar'ı, Lorient maçı kadrosuna dahil etmedi.
?? Le groupe parisien pour la réception de Lorient au Parc des Princes !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
???? #PSGFCL
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