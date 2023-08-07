PSG'de Neymar'dan şoke eden talep

Yayınlanma: 07.08.2023 - 19:35

Güncelleme: 07.08.2023 - 19:35

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile yaşanan krizin ardından bu kez de Neymar ile karşı karşıya geldi.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın bu yaz takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Neymar

Haberde Neymar'ın kulüpten ayrılma kararını PSG yönetimine ilettiği aktarıldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

31 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya geri dönme amacında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Neymar'ın yüksek maaş talebinin, Avrupa ekipleri tarafından karşılanmasının zor olduğu iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun bu nedenle Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü.

PSG PERFORMANSI

PSG, Neymar'ı 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 173 maçta sahaya çıkan Neymar, 118 gol ve 77 asist kaydetti.