Jhon Duran, tedavi için Barselona'da!

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kolombiyalı golcünün, en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.