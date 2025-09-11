Jhon Duran, tedavi için Barselona'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Jhon Duran, tedavi sürecini hızlandırmak için İspanya'nın Barselona şehrine gitti.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kolombiyalı golcünün, en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.

