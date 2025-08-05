Rıdvan Dilmen duyurdu: Fatih Terim'den Jhon Duran'a övgü!

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Jhon Duran için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fatih Terim'den 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

"KARİYERİNDE PATLAMA YAPABİLİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslardan biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman 'Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir' dedi" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, Fenerbahçe'de oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetti.