Joao Felix yeni takımına resmi imzayı attı!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

50 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

İngiltere basınında, transferin 30 milyon Euro'ya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin ek ödemelerle 50 milyon Euro'ya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon Euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.