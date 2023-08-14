Joao Henriques: 'Çok iyi bir maç bekliyorum'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 23:28

Güncelleme: 14.08.2023 - 23:28

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında salı günü Galatasaray'a konuk olacak Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, karşılaşmada iyi bir atmosfer olacağını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Henriques, iyi bir mücadele beklediğini belirterek, "İyi bir atmosfer olacak. Buna eminim. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bundan dolayı çok iyi bir maç bekliyorum" diye konuştu.

Agustin Doffo



"BEN BURAYA KAZANMAYA GELDİM"

Cezalı olduğu için ilk maçta görev alamayan Olimpija Ljubljana'nın orta saha oyuncusu Agustin Doffo ise "Ben buraya kazanmaya ve turu geçmeye geldim. Stadın dolu olacağının farkındayız ama hakemin düdüğü çaldıktan sonra maçlar 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden doluluk bizi etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.