Joao Mario cephesinden ayrılık iddialarına yanıt!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Joao Mario için menajerlik şirketinden açıklama geldi.
Joao Mario'nun menajerlik şirketi, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.
Menajerlik şirketi Joao Mario için, "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır" açıklamasında bulundu.
JOAO MARIO'DAN AYRILIK İDDİASINA YANIT
Joao Mario açıklamada yer alan ifadelerinde, "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır" dedi.
Joao Mario bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 asist yaptı.
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