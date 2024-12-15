Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı: Yıldız isim listede yer aldı!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı: Yıldız isim listede yer aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:25

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.

5 İSİM KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #adana demirspor #beşiktaş #süper lig

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