Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı: Yıldız isim listede yer aldı!
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.
5 İSİM KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #adana demirspor #beşiktaş #süper lig
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