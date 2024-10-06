Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Joao Mario, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:49

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Mario, "Bugün berabere kalmadık aslında, yenilmiş gibi hissediyoruz. Maçı çok erken bitirebilirdik, beceremedik, başaramadık. Son dakikada gol yedik, berabere kaldık" dedi.

Mario, "Fizik olarak son kısımlarda düşük kaldık. Milli arada çalışıp daha iyi olmak zorundayız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #Joao Mario #beşiktaş #gaziantep fk

İlgili Haberler

Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'

Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
Beşiktaş'a sakatlık şoku: Paulista oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'a sakatlık şoku: Paulista oyuna devam edemedi!
Maxim'in golüne engel olamadı: Beşiktaş, 90+4'te 3 puandan oldu!

Maxim'in golüne engel olamadı: Beşiktaş, 90+4'te 3 puandan oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler