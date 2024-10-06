Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Joao Mario, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Mario, "Bugün berabere kalmadık aslında, yenilmiş gibi hissediyoruz. Maçı çok erken bitirebilirdik, beceremedik, başaramadık. Son dakikada gol yedik, berabere kaldık" dedi.
Mario, "Fizik olarak son kısımlarda düşük kaldık. Milli arada çalışıp daha iyi olmak zorundayız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Etiketler: #Joao Mario #beşiktaş #gaziantep fk
Spor Haberleri
- Bronckhorst'tan puan kaybı yorumu
- Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!
- Benfica maçı için erteleme kararı!
- Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması!
- Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
- Yunus Akgün: 'Daha da iyi olacağım'
- Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
- Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Melih Saatçı yazdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyor!