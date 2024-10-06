Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:49

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:49

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Mario, "Bugün berabere kalmadık aslında, yenilmiş gibi hissediyoruz. Maçı çok erken bitirebilirdik, beceremedik, başaramadık. Son dakikada gol yedik, berabere kaldık" dedi.

Mario, "Fizik olarak son kısımlarda düşük kaldık. Milli arada çalışıp daha iyi olmak zorundayız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.