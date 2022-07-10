Joao Pedro için görüşmeler durdu!
İtalyan basını, Galatasaray'ın Cagliari'den kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için transfer görüşmelerinin durduğunu sayfalarına taşıdı.
Galatasaray'ın, kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için görüşmelerin durduğu belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların 3-4 milyon euro civarındaki teklifinin Cagliari için yeterli olmadığı aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Torino için bu durumun bir fırsat olabileceği aktarıldı. Torino'nun, Joao Pedro için teklif yapabileceği ve oyuncuyu ikna edebileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Cagliari'de 39 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.
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