Joao Pedro için büyük övgü: Lider bir forvet

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:35

Fenerbahçe Cagliari’de forma giyen Joao Pedro ile hücum hattına bir takviye daha yaptı. 30 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Fenerbahçe için İstanbul’a geldi. Pedro, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tuttomercatoweb'in yazarı Gaetano Mocciaro, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'yu değerlendirdi. İşte o yorumlar...

"HARİKA YETENEKLERE SAHİP"

"Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle baktığımız Joao Pedro, teknik anlamda harika yeteneklere sahip. 2014 yılında Estoril'den, Cagliari'ye katıldı. Pozisyon olarak atak orta saha, 10 numara, forvet arkası ve 4-4-2 sisteminde ileri uçta oynayabiliyor. Şut özelliği oldukça başarılı. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Kafa vuruşu ve asist özelliği var."

"İDOL İSİMLERDEN BİRİYDİ"

"Cagliari'de penaltı atışlarını o kullanırdı. 29 penaltının 23'ünde hedefi bulmuştu. Geçen sezon forma giydiği 39 maçta rakip fileleri 13 kez salladı ve 4 de asist yaptı. Cagliari'nin attığı gollerin çoğunda onun imzası var ve kaptanlığını yaptığı kulübün idol isimlerinden biriydi. Özellikle son yıllarda, taraftarların en popüler oyuncularının başında geliyordu. İtalyan futbolu için genel anlamda iyi bir hücum oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. 2018 yılında yasaklı bir madde kullandığı için 6 ay futboldan men cezası almıştı. Eşi İtalyan ve bu sayede İtalyan vatandaşlığını aldı. Normalde Brezilya'da dünyaya geldi."

"LİDERLİK ÖZELLİĞİ YÜKSEK"

"Milli Takım 'da teknik direktör Roberto Mancini, yeni bir forvet arıyordu. Ancak tek maçını, Makedonya karşısında oynadı. 89'da oyuna girdi ve 90+2'de Makedonya'nın golüyle İtalya, Dünya Kupası'na gidemedi. 30 yaşında ve tekrar Gök Mavililer'in bir parçası olacağını pek sanmıyorum. PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın iyi bir arkadaşı. Santos'ta, Neymar'la birlikte (2012, 2013) forma giydi. Kulübüne bağlı, profesyonel ve lider özelliği yüksek olan bir oyuncu. Türkiye'de başarılı performanslar göstereceğini düşünüyorum."