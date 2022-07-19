Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro İstanbul'da
Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Cagliari'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, İstanbul'a geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.
Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.
2014’ten bu yana Cagliari formasını terleten Joao Pedro, 8 sezonda çıktığı 271 maçta 86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
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