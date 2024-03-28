Joao Pedro'dan transfer itirafı: 'Çok acı çektim'

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giyen Joao Pedro, Cagliari'den ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu. Pedro, "Cagliari'den ayrıldıktan sonra acı çektim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:34
Joao Pedro'dan transfer itirafı: 'Çok acı çektim'
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Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den Transfer ettiği Joao Pedro, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sarı-lacivertli ekibi fayda sağlayamadı. Joao Pedro, sezonu Fenerbahçe'den kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da geçiriyor. 

Joao Pedro, Cagliari'den ayrılık sürecine dair uzun süre sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. 

Pedro transfer süreci üzerine açıklamasında; "Cagliari'den ayrıldıktan sonra acı çektim. Ayrılma kararı benim değildi ama kulüp karar vermek zorundaydı. Ben de farklı bir yerde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim" dedi. 

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon 500 bin Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.


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