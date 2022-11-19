Joao Pedro'nun geleceğine dair menajerinden açıklama!
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Joao Pedro'nun menajerliğini yapan Marco Piccioli, yıldız oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Joao Pedro istenileni veremedi. 30 yaşındaki oyuncu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan sarı-lacivertliler olmuştu.
A Spor'a konuşan yıldız oyuncunu menajeri Marco Piccioli, Pedro'nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'DE MUTLU"
Piccioli yaptığı açıklamada, "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu" dedi.
Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamdan 15 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı."
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