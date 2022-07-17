Joao Pedro'nun menajeri İstanbul'da

Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 09:17
Joao Pedro'nun menajeri İstanbul'da
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin, Cagliari'den kadrosuna katmak istediği Joao Pedro transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Yapılacak son görüşmelerin ardından Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.


joao pedro transfer Transfer dönemi Transfer haberleri fenerbahçe galatasaray
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler