Joao Pereira'dan hakem tepkisi: 'Türk futbolu neden daha iyiye gitmiyor...'

8.02.2026 22:48:00
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Joao Pereira, "Analiz yaparken son maçlarını izledik. Geride bizim gibi 5'li oynayan takımlara karşı maçlarını izledim. Bugün konuşasım yok. Mesleğinize saygım nedeniyle bugün burada konuşuyorum. Konuşacağım, çünkü işine saygı duyuyorum. Beşiktaş deplasmanına geldik, 30. dakikadaki penaltıya kadar iyi oynadık. Çalıştığımız, keyif aldığımız şeyleri yaptık sahada. Sonra penaltı oldu ve biraz düştük. İkinci yarı başladı, sonra gol pozisyonunu herkes gördü zaten" dedi.

"HAKEMLER MÜDAHALE ETMESİN"

Açıklamalarına devam eden Joao Pereia, "Biz oynadık. Topa sahip olduk. Kolay değil tabii ki Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş da baskıyı artırdı. Herkes her şeyi gördü. Türk futbolu neden bazen daha iyiye gitmiyor, belki de sebep budur. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışındaki takımlar konuşulmuyor. Ben bu hafta bizim hakkımızda konuşulanları dinleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına tepki gösteren Joao Pereira, "Benim tek isteğim müdahale olmadan maçları oynamak. Penaltı sonrası olanları gördük. Herkes görüyor ki biz iyi futbol oynuyoruz, belki kazanamıyoruz ama eskiden 25 dakika iyi oynuyorduk, bugün 35 dakika iyi oynadık. İleride 40 dakika, 45 dakika yapacağız. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Ciddi efor sarf ettiler. Biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

