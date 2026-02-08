Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'dan taraftara övgü: 'Atmosfere inanamadım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 22:29:00
Beşiktaş'ın Güney Koreli oyuncusu Hyeon-gyu Oh, 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor ile oynadığı maçta gol attı ve karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Güney Koreli futbolcu, "Evimizdeki ilk maçımı oynadığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum. Kazanamadığımız için mutlu değilim. Daha fazlası için zorlayacağız" dedi.

"ATMOSFERE İNANAMADIM"

Hyeon-Gyu Oh ayrıca, "Atmosfere inanamadım. Rüya gibi bir stadyum. Harika bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.

