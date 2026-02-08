Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSV Eindhoven şampiyonluğa koşuyor: Puan farkı 17...

PSV Eindhoven şampiyonluğa koşuyor: Puan farkı 17...

8.02.2026 22:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PSV Eindhoven şampiyonluğa koşuyor: Puan farkı 17...

PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Groningen'i 2-1 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Groningen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Euroborg'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV Eindhoven, 2-1'lik skorla kazandı.

Groningen, 17. dakikada Younes Taha ile ilk devreyi önde kapattı.

PSV Eindhoven, 65. dakikada Ismael Saibari ve 76. dakikada Dennis Man'ın golleriyle mücadeleyi kazandı.

PUAN FARKI 17 OLDU

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, puanını 59'a yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile olan puan farkını 17'ye çıkardı. Üst üste 3. yenilgisini alan Groningen ise 31 puanda kaldı.

PSV, gelecek hafta Volendam deplasmanına gidecek. Groningen ise sahasında Utrecht'i konuk edecek.

İlgili Konular: #psv eindhoven #Groningen #Hollanda Eredivisie

İlgili Haberler

Liverpool üstünlüğünü koruyamadı... İngiltere'deki dev maçta kazanan Manchester City!
Liverpool üstünlüğünü koruyamadı... İngiltere'deki dev maçta kazanan Manchester City! Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
Bayern Münih evinde çok rahat!
Bayern Münih evinde çok rahat! Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti.
Sassuolo 10 kişi kaldı: Inter deplasmanda rahat kazandı!
Sassuolo 10 kişi kaldı: Inter deplasmanda rahat kazandı! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'yu 5-0 mağlup etti.