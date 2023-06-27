Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:07

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:07

Trabzonspor'un yeni stoperi Joaquin Fernandez'in futbol kariyeri araştırılıyor. 27 yaşındaki Joaquin Fernandez'in Trabzonspor ile 3 senelik sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi. Peki, Joaquin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? Joaquin Fernandez hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Joaquin Fernandez hakkında merak edilenler...

JOAQUİN FERNANDEZ KİMDİR?

31 Mayıs 1996 yılında İspanya'da doğan sağ ayaklı İspanyol stoper, 2014 yılında UD Almeria altyapısından UD Almeria B takımına yükseldi.

3 yıllık B takım deneyiminin ardından 2017'de UD Almeria A takıma geçti. Gösterdiği performansın ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro bedel ile bir başka İspanyol ekibi olan Real Valladolid'e transfer oldu.

Valladolid'de toplam 120 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydederken 1 asist yaptı.

Joaquin Fernandez'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

JOAQUİN FERNANDEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2014 Almeria B

2016-2017 Almeria

2019-2023 Real Valladolid