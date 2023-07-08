Joaquin Fernandez'den Trabzonspor'a kötü haber!

Hajduk Split ile Slovenya'da hazırlık maçı oynayan Trabzonspor'da yeni transfer Joaquin Fernandez, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı yarıda bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:14
Joaquin Fernandez'den Trabzonspor'a kötü haber!
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Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 13. dakikasında Ivan Dolcek'in attığı golle geriye düştü. Bu pozisyonda kaleye giden topu çıkartmak isteyen yeni transfer Joaquin Fernandez, kale direğine çarptı ve sakatlık geçirdi.

Joaquin Fernandez

OYUNU YARIDA BIRAKTI

Fernandez, saha içinde kısa süren bir tedavinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyundan çıkan Joaquin Fernandez'in yerine Stefano Denswil oyuna dahil oldu.

27 yaşındaki Fernandez'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.


Joaquin Fernandez trabzonspor Hajduk Split sakatlık

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