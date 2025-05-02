Joe Allen futbolu bırakıyor!
Liverpool ve Galler'in eski yıldız oyuncusu Joe Allen, 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.
Liverpool ve Galler'in eski orta saha oyuncusu Joe Allen, futbol kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
35 yaşındaki Allen, Cumartesi günü Swansea City formasıyla Oxford United'a karşı oynayacağı karşılaşma ile profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacak.
Futbolu bırakma kararını hakkında konuşan Allen, "İnanılmaz zor bir karar. Bunu hafife almadım, ancak uzun bir süredir düşünüyorum. Zamanı geldi. Her şeyi gözden geçirme ve düşünme fırsatım oldu. Cumartesi günkü son maçımı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Liverpool'da geçirdiği dört yıl boyunca 132 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Allen, takımıyla Lig Kupası ve Avrupa Ligi finaline yükseldi. Ayrıca Wrexham ve Stoke City formalarını da giyen Allen, Galler Milli Takımı'nda 77 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.
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