Joel Embiid, Philadelphia 76ers'ın seride önde olmasını 'umursamıyor'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:41

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:41

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımının Doğu Konferansı yarı finalleri serisinde Boston Celtics'e karşı 3-2 önde olmasını "umursamadığını" söyledi.

Sixers, Doğu Konferansı yarı finallerinin 5. maçında deplasmanda Celtics'i 115-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Philadelphia'da oynanacak 6. maçla, Sixers evinde seriyi bitirmek için iyi bir konumda olacak.

Joel Embiid

"UMRUMDA DEĞİL"

5. maçta 33 sayı atan Kamerunlu yıldız Sixers'ın seride önde olmasını düşünmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Umrumda değil. Cidden değil. Hâlâ bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Şu an tek düşündüğüm bu. Ve evimizde oynayacağımız için kalabalığın enerjisi de oldukça yoğun olacak. Herkesin evinde daha da iyi oynadığını düşünüyorum. Şahsen ben daha iyi oynuyorum. Dediğim gibi, bu gece yaptığımız şeyi yapmak dile kolay bir durum. Ama tekrar yapmak zorundayız. Heyecan dorukta."

Serinin altıncı maçı 12 Mayıs Cuma günü TSİ 02:30'da oynanacak.