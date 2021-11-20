Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan toplayabilen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSiK
Lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sakat olan Michy Batshuayi ve Gökhan Töre’den yoksun mücadele edecek. Kartal’da Salih Uçan ve Fabrice N’Sakala da teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.
Milli ara öncesinde Hatayspor ve Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde altında sırada bulunuyor. Son maçında Çaykur Rizespor’a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanla beşinci sırada.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.
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