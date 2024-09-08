Johann Berg Gudmundsson: 'Her birine çok dikkatli olmalıyız'
İzlandalı futbolcu Johann Berg Gudmundsson, deplasmanda Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına dair konuştu. Gudmundsson, "Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İzlanda'nın takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson, "Rakibimize karşı dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
Gudmundsson, Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, Türk futbolcuların çok üst seviyede ve önemli takımlarda oynadığına dikkati çekti.
"HER BİRİNE ÇOK DİKKATLI OLMALIYIZ"
Türkiye'nin özel oyunculara sahip olduğunu ifade eden Gudmundsson, "Bunlardan bazıları Real Madrid ve İnter Milan. Gerçekten orada da iyi işler yapıyorlar. Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkatli olmalıyız. Uluslar Ligi yüksek seviyede oynanan bir lig" ifadelerini kullandı.
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