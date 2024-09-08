Johann Berg Gudmundsson: 'Her birine çok dikkatli olmalıyız'

İzlandalı futbolcu Johann Berg Gudmundsson, deplasmanda Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına dair konuştu. Gudmundsson, "Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Johann Berg Gudmundsson: 'Her birine çok dikkatli olmalıyız'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:15

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İzlanda'nın takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson, "Rakibimize karşı dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Gudmundsson, Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, Türk futbolcuların çok üst seviyede ve önemli takımlarda oynadığına dikkati çekti.

"HER BİRİNE ÇOK DİKKATLI OLMALIYIZ"

Türkiye'nin özel oyunculara sahip olduğunu ifade eden Gudmundsson, "Bunlardan bazıları Real Madrid ve İnter Milan. Gerçekten orada da iyi işler yapıyorlar. Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkatli olmalıyız. Uluslar Ligi yüksek seviyede oynanan bir lig" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Johann Berg Gudmundsson #İzlanda #türkiye #uefa uluslar ligi

İlgili Haberler

Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!

Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ı ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ı ziyaret etti
Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!

Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler