Johannes Dale-Skjevdal kariyerinin ilk altın madalyasını kaptı!

20.02.2026 20:20:00
AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış kategorisinde Norveçli Johannes Dale-Skjevdal, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Johannes Dale-Skjevdal, 39 dakika 17.1 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Bu kategoride bir diğer Norveçli sporcu Sturla Holm Laegreid, 10.5 saniye geride gümüş madalya elde etti. Yarıştığı 5 kategoride de dereceye giren Laegreid, oyunları 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Fransız Quentin Fillon Maillet ise 25.6 saniye farkla bronz madalya kazandı. Fillon Maillet, 9. madalyasını elde ettiği olimpiyatlarda en başarılı Fransız sporcu oldu.

İlgili Konular: #Norveç #Altın Madalya #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

