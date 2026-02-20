Serbest stil kayak erkekler aerials kategorisinde Wang Xindi altın madalyaya uzandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 20:15:00
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler aerials kategorisinde Çinli Wang Xindi, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde serbest stil kayak erkekler aerials müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Wang Xindi, 132,60 puanla rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Böylece Çinli sporcu, Milano-Cortina 2026'nın kadınlar aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan eşi Xu Mengtao ile aynı disiplinde altın madalya sevinci yaşamış oldu.

İsviçreli Noe Roth, 131,58 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı. Roth, 1994'ten beri İsviçre'ye bu kategorideki ilk madalyasını getirdi.

Çinli Li Tianma ise 123,93 puanla bronz madalya aldı.

