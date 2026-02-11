Kış Olimpiyatları'nın 4. gününde Norveç zirvedeki yerini korudu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 09:25:00
AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, toplam 12 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra  Ülke Altın  Gümüş Bronz  Toplam

1 Norveç    6      2            4        12

2 Almanya    3        2           1        6

3  İsveç    3      2           1        6

4 İsviçre    3     1           1        5

5 ABD            2     3           2        7

6 Avusturya   2     3           -        5

7 İtalya    2     2           7        11

8 Japonya    2     2           4        8

9 Fransa    1     2           -        3

10 Çekya    1     1           -        2

