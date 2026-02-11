Kış Olimpiyatları'nın 4. gününde Norveç zirvedeki yerini korudu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 6 2 4 12
2 Almanya 3 2 1 6
3 İsveç 3 2 1 6
4 İsviçre 3 1 1 5
5 ABD 2 3 2 7
6 Avusturya 2 3 - 5
7 İtalya 2 2 7 11
8 Japonya 2 2 4 8
9 Fransa 1 2 - 3
10 Çekya 1 1 - 2