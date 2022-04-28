Jorge Jesus, Ali Koç’la buluştuğunu doğruladı: Görüştüm, anlaşma yok
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile görüştüğünü doğruladı. Jesus, "Doğrudur Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüm" dedi.
Gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de, Jorge Jesus’un başkan Ali Koç’la çekilen fotoğrafı büyük heyecan yarattı. Ali Koç’la geçen hafta Portekiz’de görüşen 67 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertlilerde göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli hoca, ailesiyle birlikte tatil için Brezilya’ya giderken yaptığı açıklamada, Ali Koç’la görüştüğünü doğruladı. Jesus “F.Bahçe ile görüştüm ama henüz anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum, halen düşünmek için zamanım var” dedi.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
İsmail Kartal yönetiminde son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alıp 2. sıraya yerleşen F.Bahçe’nin yarın Kadıköy’de G.Antep’i konuk edeceği maç kapalı gişe oynanacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, son dönemde büyük çıkış yakalayan takımlarını desteklemek için biletlere yoğun ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertlilerde bayramlaşma töreni, kulübün kuruluşunun 115. yılı ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün F.Bahçe’yi ziyaret edişinin 104. yıl dönümüyle aynı gün olan 3 Mayıs’ta Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak.
İRFAN CAN BABA OLDU
İrfan Can Kahveci’nin oğlu oldu. Başarılı futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Video Haberler
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'