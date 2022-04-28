Jorge Jesus, Ali Koç’la buluştuğunu doğruladı: Görüştüm, anlaşma yok

28 Nisan 2022 Perşembe, 07:00

Gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de, Jorge Jesus’un başkan Ali Koç’la çekilen fotoğrafı büyük heyecan yarattı. Ali Koç’la geçen hafta Portekiz’de görüşen 67 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertlilerde göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli hoca, ailesiyle birlikte tatil için Brezilya’ya giderken yaptığı açıklamada, Ali Koç’la görüştüğünü doğruladı. Jesus “F.Bahçe ile görüştüm ama henüz anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum, halen düşünmek için zamanım var” dedi.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

İsmail Kartal yönetiminde son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alıp 2. sıraya yerleşen F.Bahçe’nin yarın Kadıköy’de G.Antep’i konuk edeceği maç kapalı gişe oynanacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, son dönemde büyük çıkış yakalayan takımlarını desteklemek için biletlere yoğun ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertlilerde bayramlaşma töreni, kulübün kuruluşunun 115. yılı ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün F.Bahçe’yi ziyaret edişinin 104. yıl dönümüyle aynı gün olan 3 Mayıs’ta Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak.

İRFAN CAN BABA OLDU

İrfan Can Kahveci’nin oğlu oldu. Başarılı futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.