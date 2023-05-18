Jorge Jesus ile Arda Güler arasında tartışma!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasında bir tartışma yaşandı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.
3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.
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