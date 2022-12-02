Jorge Jesus işaret etmişti: Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi

02 Aralık 2022 Cuma, 10:31

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un transferde öncelik verdiği noktalar belirlendi. Portekizli çalıştırıcının sezon başından bu yana en çok takviye istediği bölge olarak stoper mevkii dikkat çekti. Kim Min-Jae'nin ayrılışıyla bu bölgede güç kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi. Adaylar belli olurken forvet transferi için de bir karar alındı.

NINO SÜRE İSTEDİ

Fluminense, takımın kaptanı olan başarılı stoperin 2024’te bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yapmıştı. Brezilya basını, Nino’nun karar vermek için fazladan süre istediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcu takımında mutlu, ancak bir yandan da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya da sıcak bakıyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra Hollanda’dan ve Meksika’dan da Nino için teklifler bulunuyor. Jorge Jesus’un ikna etmek amacıyla Sambacı’yla görüntülü bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

HÜBERS'E ONAY ÇIKTI

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timo Hübers, iddiaya göre bir süredir Fenerbahçe’nin radarındaydı. Gözlemci ekibinin Alman savunmacı için olumlu rapor vermesi, Hübers’in de adaylar arasına girmesini sağladı. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin iyi geçtiği ileri sürüldü. Habere göre yönetim, Hübers ile el sıkışıp Köln’ü uygun bir bonservise ikna etmeye çalışacak. Alman ekibi yüksek talepte bulunursa, bu transfer rafa kaldırılabilir.

KAAN AYHAN HAZIR AMA...

Kaan Ayhan, her transfer döneminde olduğu gibi yine gündemi fazlasıyla meşgul edecek. Fanatik'in haberine göre milli savunmacı, sarı-lacivertlilere gelmeye hazır. İtalyan ekibi ise sezon sonuna kadar kiralama teklifine yeşil ışık yakmış, ancak 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarcı olmuştu. Fenerbahçe’nin bu rakamı aşağı çekme çabası sonuç vermemişti. Yine de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin, Kaan konusunda gözünü karartabileceği iddia edildi.

SAMET AKAYDIN HERKESİN GÖZDESİ

Samet Akaydın, sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor’un en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Bu performansı, hem 28 yaşındaki futbolcuya milli takımın kapılarını açtı hem de transferin gözdesi haline getirdi. İddiaya göre Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı takip ediyor. Ancak milli davet sonrası Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devreye girdiği kaydedildi. Ancak Ali Koç'un, Adana Demirspo Başkanı Murat Sancak’la iyi ilişkilerini kullanıp işi bitirmek istediği aktarıldı.