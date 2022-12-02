Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!

02 Aralık 2022 Cuma, 09:25

Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.

Fanatik'in haberine göre, 33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma dönecek.

Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.