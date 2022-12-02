Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!
Ekvador Milli Futbol Takımı forması ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Enner Valencia'nın Fenerbahçe kadrosuna dönüş tarihi ortaya çıktı.
Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.
Fanatik'in haberine göre, 33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma dönecek.
Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.
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