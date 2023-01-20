Son dakika: Fenerbahçe Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı

Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe Hollanda Ligi ekibi PSV'den kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:48
Son dakika: Fenerbahçe Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
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Fenerbahçe, PSV'den sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Bruma'ya sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkartılmamıştı.


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